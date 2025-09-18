На дорогах Татарстана с начала года погибли 11 детей

Число аварий с участием детей увеличилось на 10 случаев по сравнению с прошлым годом

Фото: Динар Фатыхов

С начала 2025 года на дорогах Татарстана произошло 305 ДТП с участием детей, в результате которых погибли 11 несовершеннолетних. Об этом сообщил главный государственный автоинспектор республики Рустем Гарипов на пресс-конференции.

Гарипов отметил, что число аварий с участием детей увеличилось на 10 случаев по сравнению с прошлым годом. В этих происшествиях погибли 10 детей и 329 получили травмы. Еще одна трагедия произошла в Тукаевском районе, где в аварии погибла годовалая девочка.

В целом с начала года на дорогах республики погибли 222 человека.

Анастасия Фартыгина