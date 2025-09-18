Костылев: электрокар «Атом» сможет предотвращать 80% ДТП по вине водителя

Там заявили, что электромобиль будет «думать за водителя»

Российский электрокар «Атом», разрабатываемый стартапом «Кама», будет оснащен продвинутой системой помощи водителю ADAS, которая, по словам разработчиков, сможет предотвратить до 80% ДТП, происходящих по вине водителя. Об этом ТАСС сообщил представитель стартапа.

— Как говорят разработчики ADAS, 80% тех аварий, которые происходят по вине водителя, находящегося за рулем, мы уберем, — заявил представитель «Кама». Он подчеркнул, что электромобиль будет буквально «думать за водителя».

Замгендиректора по продажам, послепродажному обслуживанию и развитию зарядной инфраструктуры АО «Кама» Александр Костылев отметил, что комплекс ADAS эффективен в ситуациях, когда авария происходит по вине водителя, но не может предотвратить столкновения, спровоцированные другими участниками движения.

Испытания комплекса водительских ассистентов «Атома» проводились в начале этого года с использованием агрегатоносителя — Toyota Prius, оснащенного набором сенсоров и вычислительными мощностями, предназначенными для серийного «Атома». Разработчики системы ADAS описали функцию Driver Assist как совокупность адаптивного круиз-контроля и системы удержания в полосе. Всего же комплекс включает 17 электронных ассистентов.

«Атом» также будет оснащен системой, которая сможет передавать информацию об инцидентах, включая ДТП, в системы управления таксопарками или в приложение. По словам Костылева, на техническом уровне эта функция уже реализована.

Проект российского электромобиля «Атом» реализует АО «Кама». Предсерийный образец был представлен в конце 2024 года. В 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей «Атом», где будет проводиться отработка технологий обслуживания и подготовка технических специалистов. Серийное производство электромобиля «Атом» запланировано на 2025 год на заводе «Москвич».

Рената Валеева