Костылев: электрокар «Атом» сможет предотвращать 80% ДТП по вине водителя

13:42, 18.09.2025

Там заявили, что электромобиль будет «думать за водителя»

Фото: взято с сайта atom.auto

Российский электрокар «Атом», разрабатываемый стартапом «Кама», будет оснащен продвинутой системой помощи водителю ADAS, которая, по словам разработчиков, сможет предотвратить до 80% ДТП, происходящих по вине водителя. Об этом ТАСС сообщил представитель стартапа.

— Как говорят разработчики ADAS, 80% тех аварий, которые происходят по вине водителя, находящегося за рулем, мы уберем, — заявил представитель «Кама». Он подчеркнул, что электромобиль будет буквально «думать за водителя».

Замгендиректора по продажам, послепродажному обслуживанию и развитию зарядной инфраструктуры АО «Кама» Александр Костылев отметил, что комплекс ADAS эффективен в ситуациях, когда авария происходит по вине водителя, но не может предотвратить столкновения, спровоцированные другими участниками движения.

Испытания комплекса водительских ассистентов «Атома» проводились в начале этого года с использованием агрегатоносителя — Toyota Prius, оснащенного набором сенсоров и вычислительными мощностями, предназначенными для серийного «Атома». Разработчики системы ADAS описали функцию Driver Assist как совокупность адаптивного круиз-контроля и системы удержания в полосе. Всего же комплекс включает 17 электронных ассистентов.

«Атом» также будет оснащен системой, которая сможет передавать информацию об инцидентах, включая ДТП, в системы управления таксопарками или в приложение. По словам Костылева, на техническом уровне эта функция уже реализована.

Проект российского электромобиля «Атом» реализует АО «Кама». Предсерийный образец был представлен в конце 2024 года. В 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей «Атом», где будет проводиться отработка технологий обслуживания и подготовка технических специалистов. Серийное производство электромобиля «Атом» запланировано на 2025 год на заводе «Москвич».

Рената Валеева

