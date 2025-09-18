Поступления в бюджет Татарстана от платных услуг выросли на 2,5 млн рублей

В бюджет за период с января по август поступило 16 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В бюджет Татарстана за период с января по август 2025 года поступило 16 млн рублей от оказания платных услуг. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

Большая часть поступлений, а именно 12 млн рублей, приходится на госучреждения. Муниципальные учреждения обеспечили поступление в размере 4 млн рублей.

Отмечается, что общая сумма поступлений от платных услуг в этом году превысила аналогичный показатель за аналогичный период прошлого года на 2,5 млн рублей.

Общий объем доходов консолидированного бюджета Татарстана на 2026 год прогнозируется на уровне 604,8 млрд рублей.

Рената Валеева