Объем доходов консолидированного бюджета Татарстана в 2026 году составит 604,8 млрд рублей

Прогноз на 2027 год составил 644,2 млрд рублей, на 2028 — 687 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Общий объем доходов консолидированного бюджета Татарстана на 2026 год прогнозируется на уровне 604,8 млрд рублей. Об этом сообщил на заседании кабмина Татарстана министр финансов республики Марат Файзрахманов.

Прогноз на 2027 год составил 644,2 млрд рублей, на 2028 — 687 млрд рублей.

За восемь месяцев этого года в консолидированный бюджет Татарстана поступило доходов в сумме 440 млрд рублей, в том числе налоговых и неналоговых — 380 млрд.

Что касается общего объема расходов консолидированного бюджета республики, на 2026 год прогноз составляет 618,2 млрд рублей, на 2027-й — 659,6 млрд, 2028-й — 705,7 млрд. В частности, расходы в разделе «Национальная экономика» составят в следующем году 156,6 млрд рублей, «Образование» — 191,5 млрд рублей, «Здравоохранение» — 159,1 млрд рублей.

Дефицит консолидированного бюджета прогнозируется в размере:

2026 год — 13,4 млрд рублей;

2027 год — 15,4 млрд рублей;

2028 год — 18,7 млрд рублей.

Галия Гарифуллина