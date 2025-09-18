Губернатор Кировской области предложил полный запрет вейпов в регионе

Предложение главы направлено на защиту здоровья подрастающего поколения

Фото: Реальное время

Губернатор Кировской области Александр Соколов выступил с инициативой о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для электронных сигарет на территории региона. Об этом глава области заявил в ходе ежегодного послания о социально-экономическом положении.

— Используя вейп, подростки не понимают, как сильно они разрушают свой организм. В молодом возрасте о своем здоровье и будущем думают, к сожалению, не все. Поэтому прошу Законодательное Собрание выйти с инициативой о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них на территории Кировской области, — цитирует заявление губернатора правительство области во «ВКонтакте».



Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах депутатов принять законопроект о полном запрете вейпов в течение ближайших двух месяцев.

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» разработали законопроект о введении административной ответственности за продажу вейпов.



Рената Валеева