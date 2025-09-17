Казань оказалась в топе городов, наиболее страдающих от телефонных мошенников

В России заблокировали почти 760 млн нежелательных вызовов по всей стране с июня по август

Фото: Артем Дергунов

В России заблокировали почти 760 млн нежелательных вызовов по всей стране с июня по август, при этом Казань вошла в десятку городов, лидирующих по количеству заблокированных мошеннических звонков. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на компанию МТС.

Их сервис «Защитник» заблокировал в общей сложности 759,4 млн нежелательных вызовов. Наиболее распространенной схемой обмана стали предложения об «инвестициях» и «дополнительном заработке», составившие более трети всех заблокированных мошеннических вызовов.

Помимо «инвестиций», злоумышленники активно представлялись сотрудниками операторов связи, коммунальных служб, государственных органов, а также почты и служб доставки.



В топ-10 городов, где зафиксирована наибольшая доля нежелательных звонков, помимо Казани, вошли Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Новосибирск, Уфа, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара и Ставрополь.

МВД предупредило о новой мошеннической схеме. Злоумышленники больше не звонят жертвам — теперь они заставляют людей самостоятельно выходить на связь.

Рената Валеева