Эксперт рассказал, как распознать телефонных мошенников

Главный признак — это спешка и психологическое давление

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Гендиректор компании «Диджитал Маркетс» Илья Назаров поделился в разговоре с RT основными признаками телефонного мошенничества в случае, когда злоумышленники маскируются под госслужащих.

По словам Назарова, главный признак обмана — это спешка и психологическое давление со стороны собеседника. Поэтому, если звонящий торопит, угрожает уголовным преследованием или блокировкой счетов, это должно вызвать подозрения.

Злоумышленники часто выдают себя за сотрудников МФЦ, МВД и Росфинмониторинга, однако ни одна из этих организаций не запрашивает по телефону коды из СМС или данные банковских карт. Эксперт подчеркнул, что даже звонок с официального номера может оказаться поддельным.

Дополнительным сигналом обмана может служить готовность мошенника общаться по видеосвязи. Для входа в доверие они могут использовать поддельные атрибуты: например, размещать за спиной портреты руководителей или изображения государственной символики.

Роскачество предупредило о новой схеме обмана с «найденными» криптокошельками. Мошенники начали рассылать россиянам СМС-сообщения о якобы доступе к кошелькам с крупными суммами.

Наталья Жирнова