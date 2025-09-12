Эксперт рассказал, как распознать телефонных мошенников
Главный признак — это спешка и психологическое давление
Гендиректор компании «Диджитал Маркетс» Илья Назаров поделился в разговоре с RT основными признаками телефонного мошенничества в случае, когда злоумышленники маскируются под госслужащих.
По словам Назарова, главный признак обмана — это спешка и психологическое давление со стороны собеседника. Поэтому, если звонящий торопит, угрожает уголовным преследованием или блокировкой счетов, это должно вызвать подозрения.
Злоумышленники часто выдают себя за сотрудников МФЦ, МВД и Росфинмониторинга, однако ни одна из этих организаций не запрашивает по телефону коды из СМС или данные банковских карт. Эксперт подчеркнул, что даже звонок с официального номера может оказаться поддельным.
Дополнительным сигналом обмана может служить готовность мошенника общаться по видеосвязи. Для входа в доверие они могут использовать поддельные атрибуты: например, размещать за спиной портреты руководителей или изображения государственной символики.
Роскачество предупредило о новой схеме обмана с «найденными» криптокошельками. Мошенники начали рассылать россиянам СМС-сообщения о якобы доступе к кошелькам с крупными суммами.
