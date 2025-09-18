В Евролиге объяснили, почему продлили санкции клубам Единой лиги ВТБ

Международные ограничения мешают вернуть российские клубы на баскетбольные турниры

Международные ограничения мешают вернуть российские баскетбольные клубы в Евролигу. Об этом сообщили в пресс-службе турнира.

— Как вам известно, отстранение российских команд от еврокубковых соревнований из-за конфликта на Украине обусловлено исключительно санкциями и ограничениями, введенными национальными и международными властями, которые делают невозможным проведение игр Евролиги в России и других странах, где проводятся соревнования, и до сих пор ситуация не изменилась, поэтому остается такой, какая она есть, — цитирует ТАСС пресс-службу Евролиги.

Клубы Единой лиги ВТБ из России отстранены от участия в Евролиге с весны 2022 года, после начала СВО. Последними российскими представителями в главном европейском турнире были московский ЦСКА, петербургский «Зенит» и казанский УНИКС. Все трое были досрочно сняты из числа участников до конца регулярного чемпионата Евролиги-2021/22.

В феврале исполнительный директор совета тренеров Евролиги Горан Шашич сообщал, что российские клубы могут быть допущены на турнир летом.



Зульфат Шафигуллин