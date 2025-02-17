Баскетбольная Евролига может вернуть российские клубы летом
Российские баскетбольные клубы могут быть возвращены на международную арену летом. Об этом намекнул исполнительный директор совета тренеров Евролиги Горан Шашич. Функционер назвал отстранение россиян исторической несправедливостью.
— Думаю, есть надежда, что клубы из России скоро вернутся к участию в Евролиге. Их исключение — это историческая несправедливость. Я довольно сильно уверен, что это может произойти уже этим летом, — сказал Шашич ТАСС.
Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров с весны 2022 года. Санкции в отношении россиян были введены из-за ситуации вокруг Украины. С тех пор клубы выступают исключительно в Единой лиге ВТБ.
В последнем сезоне перед отстранением в Евролиге от России выступали ЦСКА, УНИКС и «Зенит». Все результаты российских клубов в чемпионате-2021/22 были аннулированы.
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