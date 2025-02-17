Баскетбольная Евролига может вернуть российские клубы летом

Фото: Руслан Ишмухаметов

Российские баскетбольные клубы могут быть возвращены на международную арену летом. Об этом намекнул исполнительный директор совета тренеров Евролиги Горан Шашич. Функционер назвал отстранение россиян исторической несправедливостью.

— Думаю, есть надежда, что клубы из России скоро вернутся к участию в Евролиге. Их исключение — это историческая несправедливость. Я довольно сильно уверен, что это может произойти уже этим летом, — сказал Шашич ТАСС.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров с весны 2022 года. Санкции в отношении россиян были введены из-за ситуации вокруг Украины. С тех пор клубы выступают исключительно в Единой лиге ВТБ.

В последнем сезоне перед отстранением в Евролиге от России выступали ЦСКА, УНИКС и «Зенит». Все результаты российских клубов в чемпионате-2021/22 были аннулированы.

Зульфат Шафигуллин