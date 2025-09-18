В Татарстане открыли объезд села Сокуры на трассе Казань — Оренбург

Новая схема движения позволяет добраться до села только через дорогу Сокуры — Кирби — Травкино, используя развязку на 28-м километре

Фото: Динар Фатыхов

На трассе Р-239, соединяющей Казань и Оренбург, теперь нет утренних пробок, которые долгое время создавались из-за старой дороги, проходившей через село Сокуры. С начала недели движение по старой трассе закрыто, и автомобилисты теперь могут проезжать мимо поселка без остановок, что существенно увеличило скорость трафика, сообщает телеканал ТНВ.

Новая схема движения позволяет добраться до села только через дорогу Сокуры — Кирби — Травкино, используя развязку на 28-м километре. Хотя новая дорога пока имеет только две открытые полосы, она уже значительно облегчила проезд.

Реальное время / realnoevremya.ru

Однако местные жители отмечают, что изменения могут негативно сказаться на бизнесе.

— Это неплохо для разгрузки улиц, но наш бизнес может пострадать. Рабочие, которые приходят к нам поесть, могут уйти, — говорит владелец одного из кафе.

Дорожники продолжают работы по строительству двух мостов, шести путепроводов и других объектов. Завершение реконструкции федеральной трассы Казань — Оренбург запланировано на октябрь следующего года. Несмотря на улучшения для водителей, местные предприниматели переживают о возможных убытках из-за изменения маршрутов.

Анастасия Фартыгина