Минтруд изменит правила начисления пособий по нетрудоспособности и беременности

Об этом сообщила директор департамента развития социального страхования министерства Людмила Чикмачева

Фото: Динар Фатыхов

Минтруд совместно с Соцфондом рассматривает возможность изменения правил расчета пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам для ряда россиян. Об этом сообщила директор департамента развития социального страхования министерства Людмила Чикмачева, передает РБК.

В настоящее время правила предусматривают, что, если работник был трудоустроен в последние два года у нескольких работодателей, но у одних и тех же страхователей, он получает пособие по каждому месту работы. В противном случае пособие выплачивается только одним из работодателей по выбору работника.

Размер пособия рассчитывается исходя из среднего заработка за два календарных года с учетом минимального и максимального порогов. Например, в 2025 году пособие по беременности и родам за 140 дней составляет от 103,3 тыс. до 794,3 тыс. рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Чикмачева отметила, что все пособия выплачивает Соцфонд России и было бы логично перейти к выплате единого пособия. Такой подход позволит сгладить несправедливость в отношении молодых матерей.

В качестве примера она привела ситуацию, когда женщина работает на двух работах и получает небольшую зарплату на каждой из них. В таком случае пособие по уходу за ребенком выплачивается только с учетом заработка по одному месту работы, что, по мнению Чикмачевой, является несправедливым.

В ведомстве рассматривают возможность выплаты единого пособия, размер которого будет рассчитываться с учетом суммирования двух взносооблагаемых баз.

Ранее Соцфонд напомнил гражданам порядок расчета ежемесячных пособий на детей до 17 лет и беременных женщин, нуждающихся в соцподдержке.

Рената Валеева