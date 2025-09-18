Сорокин озвучил задачу «Кайрата» на групповом этапе Лиги чемпионов

Казахстанский клуб сыграет в основной части главного евротурнира

Защитник «Кайрата» Егор Сорокин озвучил задачу команды на групповом этапе Лиги чемпионов по футболу. Экс-футболист «Рубина» считает, что казахстанцам по силам набрать 11 очков в основной стадии турнира.

— Да, я недавно смотрел прошлогоднюю таблицу, и чтобы выйти в 1/16, нужно набрать 11 очков. В целом, это и есть наша задача-минимум. Мы сделаем все, что в наших силах в предстоящих матчах. А там уже посмотрим, — сказал Сорокин Meta-ratings.kz.

скриншот из видео FC Rubin Kazan/YouTube.com

«Кайрат» сыграет 18 сентября в Португалии со «Спортингом» в стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов.

Сорокин сыграл 59 матчей в составе казанского «Рубина» в период с 2014 по 2023 год с несколькими перерывами. С лета прошлого года защитник выступает за «Кайрат», с которым стал чемпионом Казахстана по итогам сезона-2024.

Зульфат Шафигуллин