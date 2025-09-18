Новости общества

Российские ученые разработали экспресс-тест для диагностики сальмонеллеза

09:59, 18.09.2025

Он позволяет обнаружить ДНК Salmonella всего за 60 минут

Российские ученые разработали экспресс-тест для диагностики сальмонеллеза
Фото: Динар Фатыхов

Ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали быстрый тест для диагностики сальмонеллеза. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новый тест позволяет обнаружить ДНК Salmonella всего за 60 минут, что значительно быстрее традиционных методов диагностики и классической ПЦР. Это особенно важно для оперативного реагирования на вспышки заболевания.

Сальмонеллез — один из наиболее распространенных пищевых зоонозов, вызываемый бактериями рода Salmonella, часто встречающимися в птице, яйцах и воде. Заболевание может проявляться гастроэнтеритом, а некоторые штаммы вызывают серьезные инфекции.

— Тест обладает высокой точностью и может выявлять возбудителя в различных биологических материалах и объектах внешней среды, что важно для эпидемиологического надзора, — пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

