Российские ученые разработали экспресс-тест для диагностики сальмонеллеза
Он позволяет обнаружить ДНК Salmonella всего за 60 минут
Ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали быстрый тест для диагностики сальмонеллеза. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Новый тест позволяет обнаружить ДНК Salmonella всего за 60 минут, что значительно быстрее традиционных методов диагностики и классической ПЦР. Это особенно важно для оперативного реагирования на вспышки заболевания.
Сальмонеллез — один из наиболее распространенных пищевых зоонозов, вызываемый бактериями рода Salmonella, часто встречающимися в птице, яйцах и воде. Заболевание может проявляться гастроэнтеритом, а некоторые штаммы вызывают серьезные инфекции.
— Тест обладает высокой точностью и может выявлять возбудителя в различных биологических материалах и объектах внешней среды, что важно для эпидемиологического надзора, — пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.
