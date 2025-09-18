В Челнах из-за сальмонеллеза приостановлена работа предприятия «Хан Мангал»

Случаи зафиксированы у двух детей, употреблявших продукты

Фото: Татьяна Демина

Деятельность предприятия быстрого питания «Хан Мангал» в Набережных Челнах приостановлена на 70 суток по решению суда. Причиной послужила вспышка сальмонеллеза, зафиксированная у двух детей, употреблявших продукты, доставленные из этого заведения. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.



Во время проверки с реализации было снято 14 партий пищевой продукции общим весом более 86 кг.

На ИП были составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Помещения предприятия опечатаны.

Вчера деятельность кафе «Ашхабад» в Набережных Челнах была приостановлена на 70 суток по решению суда.

Рената Валеева