Спасатели извлекли тела еще двух погибших из затонувшего вездехода в Забайкалье

Трагедия произошла 16 сентября

Спасатели извлекли тела еще двух погибших из вездехода, затонувшего в озере в Каларском округе Забайкальского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

— Сводной группой спасателей МЧС России и ГУ «Забайкалпожспас» из затопленного вездехода извлечены тела двух погибших граждан, — говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся работы по извлечению транспортного средства на берег. Спасатели применяют тяжелую технику.

Трагедия произошла 16 сентября. Тогда в Каларском округе Забайкальского края вездеход, перевозивший девять пассажиров, упал в озеро. Инцидент произошел в 15 км от поселка Чина. Погибшие геологи были работниками предприятия.



Рената Валеева