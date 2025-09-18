Новости происшествий

Спасатели извлекли тела еще двух погибших из затонувшего вездехода в Забайкалье

08:09, 18.09.2025

Трагедия произошла 16 сентября

Фото: взято с телеграм-канала ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Спасатели извлекли тела еще двух погибших из вездехода, затонувшего в озере в Каларском округе Забайкальского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

— Сводной группой спасателей МЧС России и ГУ «Забайкалпожспас» из затопленного вездехода извлечены тела двух погибших граждан, — говорится в сообщении.

взято с телеграм-канала ГУ МЧС по Забайкальскому краю

В настоящее время ведутся работы по извлечению транспортного средства на берег. Спасатели применяют тяжелую технику.

Трагедия произошла 16 сентября. Тогда в Каларском округе Забайкальского края вездеход, перевозивший девять пассажиров, упал в озеро. Инцидент произошел в 15 км от поселка Чина. Погибшие геологи были работниками предприятия.

Рената Валеева

