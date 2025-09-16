В Забайкалье вездеход с пассажирами утонул в озере — погибли пять человек

Погибшие были работниками предприятия

В Каларском округе Забайкальского края произошла трагедия: вездеход, перевозивший девять пассажиров, упал в озеро. По предварительным данным, пять человек погибли, сообщил глава округа Владимир Устюжанин. Об этом пишет ТАСС.

— Вездеход упал, утонул в озере. Поступило телефонное сообщение от ЕДДС, что четыре человека выжили, пятеро утонули, это предварительные данные, — сообщил Устюжанин, добавив, что представители компании «Икабья», которой принадлежал вездеход, направляются на место происшествия.

Инцидент произошел в 15 км от поселка Чина. Погибшие были работниками предприятия.

В связи с трагедией прокуратура Забайкальского края организовала проверку. Особое внимание будет уделено соблюдению организацией, которой принадлежит вездеход, правил охраны труда и безопасности дорожного движения. Прокуратура также взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной правоохранительными органами.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек).

Рената Валеева