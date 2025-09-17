Лямкин рассказал, почему «Ак Барс» перестал побеждать в КХЛ

Защитник «барсов» заявил, что команде надо перестроиться

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин рассказал, почему команда перестала побеждать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Казанцы проиграли три матча подряд и идут на предпоследнем месте в Восточной конференции.

— Дело в нас, в тех, кто выходит на лед. Нужно перестроиться, начать от простоты. У нас есть топовые игроки. Например, Дмитрий Яшкин лучший игрок на пятаке в лиге. Нужно просто бросать ему, чтобы он там работал, тогда голы придут, — сказал Лямкин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» проиграл четыре из пяти первых матчей на старте нового сезона КХЛ. В среду казанская команда в домашней игре уступила «Нефтехимику» со счетом 1:2. Обе шайбы «барсы» пропустили в меньшинстве.

Следующий матч «Ак Барс» сыграет 19 сентября в Казани против «Салавата Юлаева» из Уфы.

Зульфат Шафигуллин