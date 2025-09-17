Половина трамвайных путей Казани находятся в критическом состоянии

На их ремонт необходимо 6 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

С начала сезона специалисты заменили 1 450 деревянных шпал на трамвайных путях Казани, из них 223 — только за последние две недели. Об этом сообщается пресс-службой мэрии.

На балансе МУП «Метроэлектротранс» находится 132 км трамвайных путей, при этом 70 км требуют срочной замены из-за предельного износа. Для полного обновления путевой инфраструктуры необходимо около 6 млрд рублей.



Сообщается, что на предприятии круглосуточно работают аварийные бригады, которые реагируют на поступающие заявки. Ранее «Реальное время» сообщало, что с 3 сентября Казанский метрополитен увеличил количество поездов.

Наталья Жирнова