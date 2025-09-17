«Нефтехимик» нанес «Ак Барсу» третье поражение подряд в КХЛ

Команда Гатиятулина опустилась на дно таблицы Восточной конференции

«Нефтехимик» обыграл в Казани «Ак Барс» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина потерпела третье поражение подряд.

В составе «Нефтехимика» отличились Артем Сериков и Данил Юртайкин. Обе свои шайбы нижнекамцы забросили в большинстве в третьем периоде. У «Ак Барса» забил Александр Барабанов.

Вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов отразил 46 из 47 бросков (97,9%). В «Ак Барсе» дважды пропустил Тимур Билялов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» проиграл четыре из пяти матчей на старте нового сезона КХЛ. Команда Анвара Гатиятулина опустилась на последнее место в Восточной конференции с тремя очками. Столько же баллов у уфимского «Салавата Юлаева».

«Нефтехимик» одержал третью победу подряд в чемпионате. Ранее нижнекамцы обыграли дома минское «Динамо» (4:3) и ярославский «Локомотив» (5:4 ОТ). Команда Игоря Гришина набрала шесть очков в пяти играх сезона.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 19 сентября в Казани с «Салаватом Юлаевым» в 19:00 по московскому времени.

«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы:

0:1 — Сериков (Юртайкин, Митякин, 45:46, 5х4);

0:2 — Юртайкин (Барулин, Сериков, 46:05, 5х4);

1:2 — Барабанов (Денисенко, Биро, 55:59, 6х4).

Зульфат Шафигуллин