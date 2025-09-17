Импорт сельхозтоваров из Малайзии в Татарстан составил $5,1 млн
А экспорт — $77,75 тыс.
Делегация Татарстана во главе с министром сельского хозяйства Маратом Зяббаровым посетила Малайзию для участия в выставке MIHAS 2025. Об этом сообщается на официальном портале министерства.
В ходе визита состоялись встречи с представителями Министерства сельского хозяйства Малайзии и местными импортерами.
Марат Зяббаров отметил, что татарстанские компании уже получили аккредитацию в международном органе сертификации Jakim и готовы расширять присутствие на рынке Юго-Восточной Азии.
На переговорах с министром сельского хозяйства Малайзии Мохаммедом Бен Сабу обсуждались перспективы увеличения товарооборота. По итогам прошлого года импорт из Малайзии в Татарстан составил $5,1 млн , экспорт — $77,75 тысячи.
Ключевым событием стало участие в выставке MIHAS 2025, где представлены продукты питания, фармацевтика, медицинское оборудование и косметика по стандартам халяль. Также состоялась встреча с директором Департамента развития ислама Малайзии доктором Сиражутдином Сухайми, которая подтвердила стратегическое значение сотрудничества для развития экспорта халяльной продукции из Татарстана.
