Еврокомиссия приостановит финансовую поддержку Израиля

Это связано с обостряющимся конфликтом в Газе

Фото: скриншот с сайта Wikipedia.org

Еврокомиссия приняла решение приостановить оказание финансовой поддержки Израилю из-за нарастания его военной операции в Газе. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, данная мера принята в целях соблюдения международного права. Сообщается также, что подобная реакция обусловлена серьезностью ситуации на территории сектора Газа, где продолжаются вооружённые столкновения.

Решение касается будущих выплат на три года вперед, до 2027 года, и действующих совместных проектов. Исключение сделано лишь для гуманитарных программ и мемориала Холокоста «Яд Вашем».

Ранее сообщалось, что ЕС к 23 октября может принять решение о заморозке российских активов.

Наталья Жирнова