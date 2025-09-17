ЕС к 23 октября может принять решение о заморозке российских активов
Процесс запустился из-за давления, сообщает Bloomberg
Министры финансов ЕС обсудят в сентябре использование замороженных российских активов для поддержки Украины, решение примут к 23 октября. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации агентства, обсуждение этой темы вновь активируется в ЕС на фоне слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что надо «срочно найти новый способ финансирования военной кампании Украины путем использования замороженных активов России».
Также сказывается давление США. Ранее Дональд Трамп высказался о том, что ему придется присутствовать на переговорах России и Украины.
