ЕС к 23 октября может принять решение о заморозке российских активов

15:34, 17.09.2025

Процесс запустился из-за давления, сообщает Bloomberg

Фото: Guillaume Périgois на Unsplash

Министры финансов ЕС обсудят в сентябре использование замороженных российских активов для поддержки Украины, решение примут к 23 октября. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, обсуждение этой темы вновь активируется в ЕС на фоне слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что надо «срочно найти новый способ финансирования военной кампании Украины путем использования замороженных активов России».

Также сказывается давление США. Ранее Дональд Трамп высказался о том, что ему придется присутствовать на переговорах России и Украины.

