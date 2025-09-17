Число пользователей Max достигло отметки в 35 млн
В начале лета на платформе было не более 200 тыс. зарегистрированных человек
По данным главы VK Владимира Кириенко, сервис преодолел отметку в 35 млн зарегистрированных пользователей. Об этом он сообщил в Казани на Kazan Digital Week.
Кириенко отметил большие темпы развития платформы: всего несколько месяцев назад, на момент запуска летом, количество пользователей составляло лишь 100—200 тыс. человек.
— Многие спрашивают нас, какая у нас идет активная аудитория. Действительно, с начала запуска летом мы регулярно увеличиваем количество зарегистрированных пользователей. На начало этой недели эта цифра превысила 35 миллионов человек. Напомним, буквально в начале июня мы стартовали со значения около 100—200 тысяч, — сказал Кириенко на форуме.
О том, какие удобства Татарстан добавит в мессенджер Max, — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».