Число пользователей Max достигло отметки в 35 млн

В начале лета на платформе было не более 200 тыс. зарегистрированных человек

Фото: Динар Фатыхов

По данным главы VK Владимира Кириенко, сервис преодолел отметку в 35 млн зарегистрированных пользователей. Об этом он сообщил в Казани на Kazan Digital Week.

Кириенко отметил большие темпы развития платформы: всего несколько месяцев назад, на момент запуска летом, количество пользователей составляло лишь 100—200 тыс. человек.

— Многие спрашивают нас, какая у нас идет активная аудитория. Действительно, с начала запуска летом мы регулярно увеличиваем количество зарегистрированных пользователей. На начало этой недели эта цифра превысила 35 миллионов человек. Напомним, буквально в начале июня мы стартовали со значения около 100—200 тысяч, — сказал Кириенко на форуме.

Наталья Жирнова