Госдума в первом чтении одобрила закон о круглогодичном призыве

Предполагается, что призывные комиссии будут работать на протяжении всего календарного года

Фото: Артем Дергунов

Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о расширении сроков проведения призывных мероприятий. Как сообщает ТАСС со ссылкой на решение комитета, документ рекомендован к рассмотрению в первом чтении.

Законопроект был внесен на рассмотрение 22 июля 2025 года.

Инициатива заключается в том, что медицинское освидетельствование, психологический осмотр и работа призывных комиссий будут вестись на протяжении всего года. При этом традиционные сроки отправки призывников в войска останутся неизменными:

весенний — с 1 апреля по 15 июля;

осенний — с 1 октября по 31 декабря.

Отмечается, что для работников сельского хозяйства, занятых на сезонных работах, установлен период призыва с 15 октября по 31 декабря. Педагогические работники образовательных учреждений будут призываться с 1 мая по 15 июля.

В конце лета Минобороны России завершило создание системы единого воинского учета.

Наталья Жирнова