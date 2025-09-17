Путин дал старт подготовке к новой прямой линии с гражданами

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации начать подготовку к следующей прямой линии, где он ответит на вопросы граждан. Об этом он сообщил на видеоконференции с министрами.

— Работа с обращениями граждан, поступившими на прямую линию, должна быть максимально разбюрократизирована, — заявил президент России.



Напомним, что прямая линия с президентом в прошлом году длилась 4 часа 27 минут. Подробнее о мероприятии — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина