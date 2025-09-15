В России могут расширить льготы при поступлении в вузы для пасынков и падчериц участников СВО

Льготы при поступлении в вузы уже действуют для самих участников СВО и их детей

Фото: Артем Дергунов

Госдума 16 сентября в первом чтении рассмотрит законопроект о внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в РФ», расширяющий льготы при поступлении в высшие учебные заведения для пасынков и падчериц участников специальной военной операции. Об этом сообщил председатель Думы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета.

Законопроект направлен на предоставление особых прав при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета детям, чьи отчимы и мачехи участвуют в СВО.

— Поддержка участников специальной военной операции, их родных и близких — одна из ключевых задач для Государственной Думы. Уже принято 139 законов. Продолжим работу в эту сессию, — подчеркнул Вячеслав Володин.

Он отметил, что льготы при поступлении в вузы уже действуют для самих участников СВО и их детей.

— Будет справедливо распространить их также на те семьи, где участник спецоперации является отчимом ребенка, воспитывая его фактически как родной отец, — добавил председатель Думы. Согласно законопроекту, такие дети получат право поступления в высшие учебные заведения по программам бакалавриата и специалитета в пределах отдельной квоты.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, направленный на сохранение мер поддержки для детей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев в период между окончанием школы и поступлением в высшие и средние специальные учебные заведения.



Рената Валеева