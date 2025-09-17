Россия может расторгнуть соглашение с США по утилизации оружейного плутония

Инициатива была выдвинута и поддержана Комитетом Госдумы по международным делам

Комитет Госдумы по международным делам предложил расторгнуть соглашение с США в части утилизации оружейного плутония. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Леонида Слуцкого.

— Решение принято единогласно, — сказал депутат.



Рассмотрение вопроса планируется провести на пленарном заседании Госдумы 8 октября. По словам Слуцкого, для России это соглашение уже утратило силу, поскольку оно было временно прекращено еще в 2016 году вследствие изменений международной обстановки.

Сообщается, что основным мотивом денонсации стало стремление США самостоятельно пересмотреть процедуру утилизации плутония без согласования с российским правительством, оставляя возможность обратимого восстановления материала.

Наталья Жирнова