Общий объем инвестиций в Иннополис превысил 257 млрд рублей

Раис республики рассказал об уровне цифровизации республики на форуме Kazan Digital Week

Фото: Артем Дергунов

Рустам Минниханов на форуме Kazan Digital Week 2025 представил достижения региона в сфере цифровых технологий. Он подчеркнул, что все госуслуги в республике теперь доступны в электронном формате, а также наращивается IT-инфраструктура.

По словам главы Татарстана, в регионе продолжается активная цифровизация: интернетом охвачено 98% населения. Особое внимание уделяется вопросам кибербезопасности и развитию технологий искусственного интеллекта.

В IT-парках работают компании-резиденты, которые не только создают новые рабочие места, но и активно экспортируют свои разработки. К 2030 году планируется, что четверть резидентов будет работать на международных рынках. На данный момент компании в Иннополисе разработали более 50 импортозамещающих решений для стратегических отраслей экономики.

Сообщается, что общий объем инвестиций в IT-столицу республики превысил 257 млрд рублей.

Также Рустам Минниханов заявил, что Татарстан переведет половину ключевых предприятий на ИИ к 2030 году. Подробнее о форуме — в материале выездной редакции «Реального времени».

Наталья Жирнова