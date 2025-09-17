Татарстан переведет половину ключевых предприятий на ИИ к 2030 году

В настоящее время технологии ИИ уже применяются промышленными предприятиями республики

Фото: Артем Дергунов

К 2030 году половина предприятий в ключевых отраслях экономики Татарстана будет использовать ИИ и умные устройства. Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов на Kazan Digital Week.

— К 2030 году мы планируем, что половина предприятий в ключевых отраслях перейдет к использованию искусственного интеллекта и умных устройств, — подчеркнул он.

В настоящее время технологии ИИ уже применяются промышленными предприятиями республики. В качестве примера раис привел компанию «Татнефть», которая внедряет проект «Интеллектуальное месторождение», охватывающий более 30 тыс. нефтяных скважин. Внедрение ИИ позволило снизить время простоя оборудования на 12% и увеличить эффективность добычи нефти на 7%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Другим примером применения ИИ является компания КАМАЗ, которая использует технологии машинного зрения и искусственного интеллекта при создании автономных грузовиков. Беспилотные магистральные тягачи курсируют по трассе М-11 с июня 2025 года, а в апреле текущего года движение автономных машин было запущено по Центральной кольцевой автомобильной дороге.

Минниханов также отметил успехи во внедрении ИИ в сельском хозяйстве, в частности в животноводстве и птицеводстве. Благодаря этим технологиям удалось увеличить производительность на 10% и снизить заболеваемость животных на 70%.

Татарстан планирует существенно расширить сеть муниципальных IT-парков. К 2030 году их количество планируется увеличить с 24 до 40.

Международный форум Kazan Digital Week проходит в столице Татарстана с 17 по 19 сентября.

Рената Валеева