Татарстан увеличит количество муниципальных IT-парков почти вдвое к 2030 году

Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан планирует существенно расширить сеть муниципальных IT-парков. К 2030 году их количество планируется увеличить с 24 до 40. Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов на пленарном заседании форума Kazan Digital Week — 2025.

— В республике действуют 24 муниципальных IT-парка. К 2030 году мы планируем увеличить их число до 40. Это позволит создать точки роста цифровой экономики по всем нашим муниципалитетам, — подчеркнул Минниханов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Глава республики также отметил успешную работу трех площадок технопарка в сфере высоких технологий «IT-парк», общая площадь которых составляет 105 тыс. кв. м. Все площади технопарка полностью заняты.

— Сегодня здесь действуют 752 резидента, создано более 6 тыс. рабочих мест, — сообщил Минниханов. Он также обозначил стратегическую задачу: «Перед нами стоит задача — к 2030 году не менее четверти резидентов IT-парка должны работать в том числе на зарубежных рынках».

Расширение сети IT-парков и акцент на экспортный потенциал резидентов подчеркивают стремление Татарстана стать одним из ведущих центров цифровой экономики в России.

Ранее на площадке форума Kazan Digital Week подписали соглашения об информационном взаимодействии между Минобрнауки России и правительством Татарстана.

Рената Валеева