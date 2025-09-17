Минтруд рассмотрит инициативу о продлении оплачиваемого отпуска до 35 дней

Депутаты уже готовят подобный законопроект

Фото: Динар Фатыхов

Минтруд России готов рассмотреть инициативу о введении в России оплачиваемого отпуска продолжительностью 35 дней, как только она будет внесена на рассмотрение в правительство. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, пишет ТАСС.

— Как только эта законодательная инициатива поступит на рассмотрение в правительство, мы рассмотрим и дадим на нее официальный отзыв. Нужно посмотреть все аспекты, которые содержатся в этой инициативе, — заявил министр.

Напомним, ранее депутат Госдумы от фракции «Справедливой России — За правду» Николай Новичков сообщил о подготовке депутатами инициативы об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней. По мнению депутата, увеличение дней отдыха необходимо не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым работникам, а также людям среднего возраста.



Действующее законодательство в соответствии с Трудовым кодексом РФ устанавливает ежегодный основной оплачиваемый отпуск в России в размере 28 календарных дней. Некоторым категориям сотрудников в соответствии с ТК и другими федеральными законами может предоставляться отпуск продолжительностью более 28 дней.

Рената Валеева