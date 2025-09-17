Госдума поддержала использование наркотиков для дрессировки собак-ищеек

Поправка в закон позволит таможенникам, органам ФСБ и МВД без лицензии хранить, перевозить и использовать наркотические вещества

Фото: Артем Дергунов

Комитет Госдумы по охране здоровья одобрил законопроект, позволяющий правоохранительным органам использовать наркотические средства и психотропные вещества для дрессировки служебных собак, специализирующихся на их обнаружении. Об этом пишет ТАСС.

— Комитет Государственной думы по охране здоровья считает законопроект актуальным, реализация его положений повысит результативность поиска и выявления служебными собаками наркотических средств и психотропных веществ, что направлено на противодействие их незаконному обороту и медицинскому потреблению, — говорится в заключении.

Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

Поправка в закон позволит таможенникам, органам ФСБ, МВД и уголовно-исполнительной системы без лицензии хранить, перевозить и использовать психотропные и наркотические вещества исключительно для целей дрессировки собак-ищеек.



Авторы инициативы поясняют, что использование имитаторов наркотиков при подготовке служебных собак иногда приводит к трудностям в обнаружении реальных запрещенных веществ.

Рената Валеева