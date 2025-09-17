Минцифры ожидает роста доли IT-сектора в ВВП России до 2,5% в 2025 году

В 2024 году вклад IT-сектора увеличился на 0,3 процентного пункта

Фото: Максим Платонов

Минцифры рассчитывает на значительный рост доли отечественного IT-сектора в структуре ВВП в 2025 году. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, выступая на форуме Kazan Digital Week.

— В этом году мы очень надеемся превысить показатель 2,5% доли отрасли в ВВП, — сказал Шадаев, подчеркнув, что это будет означать двукратный рост доли IT-сектора в ВВП по сравнению с 2019 годом. Он напомнил, что в 2024 году вклад IT-сектора в ВВП увеличился на 0,3 процентного пункта.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Министр также отметил позитивную динамику в сфере кадров, сообщив, что число IT-специалистов в России уже превысило 1 млн человек, что вдвое больше показателя пятилетней давности.

Рената Валеева