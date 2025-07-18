Татарстан занял второе место в рейтинге инновационного развития регионов России
Республика опередила Санкт-Петербург и Нижегородскую область
Татарстан занял второе место в юбилейном выпуске рейтинга инновационного развития субъектов РФ. Его подготовил Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Татарстан стал лидером по индексу «Инновационная деятельность» и занял первое место по качеству инновационной политики.
Также республика развивается в области научно-технического потенциала и экспортной активности.
В первой группе инновационно развитых регионов Татарстан смог опередить Санкт-Петербург и Нижегородскую область. В предыдущем выпуске рейтинга республика занимала третье место.
Напомним, что в столице Татарстана форум Kazan Digital Week готовится принять в 2025 году более 20 тыс. участников. Мероприятие, которое возглавляет министр цифрового развития России Максут Шадаев, станет ключевой площадкой для обсуждения цифровой трансформации экономики России.
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