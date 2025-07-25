В Татарстане продлили предупреждение о высокой пожароопасности до 1 августа

С 25 июля по 1 августа в регионе сохраняется высокая степень пожарной опасности (IV класс).

В Татарстане штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов продлили до 1 августа. Об этом сообщает гидрометцентр республики. Ранее предупреждение действовало с 16 по 24 июля.

С 25 июля по 1 августа в регионе сохраняется высокая степень пожарной опасности (IV класс). Это означает, что риск возникновения лесных пожаров остается высоким.

В связи с этим ГУ МЧС по Татарстану настоятельно рекомендует жителям ограничить посещение лесов. Запрещается разводить костры, использовать открытый огонь и выжигать сухую траву на полях и под деревьями. Будьте осторожны и соблюдайте правила безопасности, чтобы избежать пожаров.

Анастасия Фартыгина