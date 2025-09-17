Критическую инфраструктуру городов защитят от кибератак отечественной системой спецсвязи

Технология использует шифрование, для взлома которого даже квантовым компьютерам «потребуется около 15 лет»

Фото: Реальное время

В рамках работы выездной редакции интернет-газеты «Реальное время» на форуме Kazan Digital Week председатель совета директоров одного из предприятий ОПК Олег Овчинников раскрыл детали о новых системах защищенной связи для городов.

Эксперт сообщил, что разработанные российскими предприятиями ОПК системы подвижной криптографической связи предназначены для надежной защиты гражданской инфраструктуры городов.

— Особенно в условиях жестких, неоправданных нападений на гражданские объекты... конечно, это необходимо просто на сегодняшний день, — подчеркнул Овчинников в беседе с журналистами выездной редакции.

По информации, полученной в выездной редакции, в основу решений лег новый национальный стандарт подвижной радиосвязи. Технология использует шифрование, для взлома которого даже квантовым компьютерам «потребуется около 15 лет».

Также Овчинников сообщил, что в российский оборонно-промышленный комплекс наблюдается активный возвратный поток высококвалифицированных ученых, ранее работавших за рубежом.



Анастасия Фартыгина