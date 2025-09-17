Российские ученые возвращаются из-за границы для работы над технологиями ОПК

Текущая государственная политика и наличие уникальных технологических вызовов мотивируют специалистов возвращаться на родину

Фото: Реальное время

В российский оборонно-промышленный комплекс наблюдается активный возвратный поток высококвалифицированных ученых, ранее работавших за рубежом. Об этом в эксклюзивном интервью выездной редакции «Реального времени» на форуме Kazan Digital Week заявил председатель совета директоров АО «Концерн Гранит» Олег Овчинников.

По его словам, текущая государственная политика и наличие уникальных технологических вызовов мотивируют специалистов возвращаться на родину для работы над проектами, не имеющими аналогов в мире.

— Очень много ученых ушло из нашей страны, к сожалению. Но сейчас, благодаря той политике, которая проходит в нашей стране, очень многие хотят вернуться. Я это доподлинно знаю. Многие через вузы возвращаются, — отметил Овчинников.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ключевую роль в этом процессе играет тесное стратегическое партнерство между промышленностью и ведущими вузами страны. Университеты, включая МГТУ им. Баумана, сами выступают инициаторами трудоустройства возвращающихся ученых на предприятия ОПК, чтобы применить их потенциал в конкретных проектах.

Глава «Концерна Гранит» выразил уверенность, что будущее российской науки — за отечественными специалистами, а объединение усилий науки и промышленности позволит создавать технологии, «опережающие все аналоги на два корпуса».

Анастасия Фартыгина