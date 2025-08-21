Школьники Татарстана разработали чат-боты для мессенджера MAX

В разработке приняли участие более 1,1 тыс. школьников из 45 районов республики

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане завершился первый школьный хакатон по созданию чат-ботов для национального мессенджера MAX. В мероприятии, организованном Минцифрой и Минобрнауки Татарстана совместно с платформой MAX и VK Education, приняли участие более 1,1 тыс. школьников из 45 районов республики.

Финал прошел с участием 200 лучших команд, из которых 10 удостоились наград за свои проекты. Участники разработали чат-боты для подготовки к ОГЭ, проверки зрения, изучения английского языка и организации тренировок.

— Первый школьный хакатон для платформы MAX очень важен для ИТ-сообщества региона, — отметил министр цифрового развития Айрат Хайруллин. Он добавил, что события подобного рода помогают школьникам развивать цифровые навыки и стимулируют интерес к технологиям.

Хакатон прошел в два этапа. Сначала участники обучались основам создания чат-ботов, а затем разрабатывали свои проекты. Жюри, состоящее из экспертов IT-парка и VK, оценивало оригинальность и практическую пользу решений.

Заместитель вице-президента VK Анна Степанова также отметила талант школьников и их способность создавать востребованные ИТ-решения. Хакатон стал хорошим стартом для многих участников в сфере цифровых технологий.



Анастасия Фартыгина