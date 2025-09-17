Камчатка первой в стране лишится интернет-доступа на четыре дня

Это связано с финальными работами по укреплению подводной волоконно-оптической линии связи

Фото: Маргарита Головатенко

Жители Камчатского края готовятся к временному отключению высокоскоростного интернета, которое продлится с 25 по 29 сентября. Ранее запланированное на начало августа мероприятие было отложено из-за губернаторских выборов и серии мощных землетрясений.

Министерство цифрового развития Камчатского края сообщает, что финальные работы по укреплению подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) начнутся 25 сентября с морской инфраструктуры.

— Длительность выполнения работ будет зависеть от метеоусловий, — заявил глава Минцифры региона Николай Киселев.

По словам министра, кабель ПВОЛС будет введен в специальную трубу, заранее обустроенную под землей и в море. Действующая морская часть кабеля будет разрезана и соединена с наземной частью линии связи, проложенной под мысом Левашова.

Цель работ — защита полуострова от повреждения магистрального оптического кабеля, соединяющего Камчатку с глобальной сетью. Напомним, что в январе 2023 года Камчатка, Чукотка и Северные Курилы остались без связи на 14 часов из-за повреждения сухопутного кабеля экскаватором.

Власти уверяют, что на время отключения интернета все социально значимые объекты, включая финансовые учреждения, продуктовые магазины, спецслужбы и другие критически важные учреждения, будут переведены на спутниковую связь.

Рената Валеева