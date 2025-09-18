Сегодня в Татарстане ожидается до +23 градусов
Будет переменная облачность, без существенных осадков
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Утром местами туман. Ветер юго-западный 3—8 м/с. Утром температура составит около +7 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +18 до +23 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».