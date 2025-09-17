Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации товарного знака Reno в России

Роспатент выявил более ранний товарный знак, сходный до степени смешения с заявленным обозначением

Французский автоконцерн Renault получил предварительный отказ от Роспатента в регистрации товарного знака Reno в России. Об этом пишет РИА «Новости» после изучения базы Международного Бюро ВОИС. У компании осталось несколько недель для ответа на уведомление экспертизы, иначе ей грозит окончательный отказ.

Renault подала заявку на регистрацию товарного знака для продажи и производства авто в России в октябре 2024 года, а в апреле 2025 года получила предварительный отказ. Это произошло на фоне заявлений гендиректора Renault Луки де Мео, сделанных в феврале, о том, что компания не исключает возвращения в Россию.

По словам гендиректора компании «Онлайн Патент» Алины Акиншиной, Роспатент выявил более ранний товарный знак, сходный до степени смешения с заявленным обозначением Reno, что и стало основанием для предварительного отказа. При этом, как отметила Акиншина, противопоставленный знак принадлежит самой компании Renault, но в новой заявке компания указала другой адрес, не соответствующий ранее внесенному в российские государственные реестры.

— Для того, чтобы снять это основание для отказа, достаточно внести изменения в запись в Государственном реестре товарных знаков, привести адрес в соответствие с актуальным и сообщить об этом экспертизе, — пояснила Акиншина.

Напомним, что в мае 2022 года Renault передала свою долю в АвтоВАЗе (67,7%) в госсобственность РФ в лице ФГУП «НАМИ» с правом обратного выкупа доли в течение шести лет. Оставшиеся 32,3% акций, принадлежавшие «Ростеху», также были переданы ФГУП «НАМИ» весной 2023 года, а в сентябре 2024 года госкорпорация вернула себе этот пакет, воспользовавшись опционом на обратный выкуп.

Рената Валеева