Появилась новая «зеркальная» схема мошенничества

Теперь жертвы сами звонят аферистам

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

МВД предупредило о новой мошеннической схеме. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, злоумышленники больше не звонят жертвам — теперь они заставляют людей самостоятельно выходить на связь.

Преступники рассылают поддельные документы и тревожные сообщения через мессенджеры, e-mail, СМС или обычную почту. В сообщениях говорится о взломе аккаунтов, необходимости замены документов или банковских карт, срочной оплате штрафов.

Главный прием аферистов — указание номера телефона «специалиста», которому нужно срочно позвонить. Такие звонки обходят системы безопасности банков и операторов связи.

Сообщается, что по мнению мошенника человек, который сам позвонил, более доверчив и его легче обмануть.

Наталья Жирнова