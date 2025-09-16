Появилась новая «зеркальная» схема мошенничества
Теперь жертвы сами звонят аферистам
МВД предупредило о новой мошеннической схеме. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, злоумышленники больше не звонят жертвам — теперь они заставляют людей самостоятельно выходить на связь.
Преступники рассылают поддельные документы и тревожные сообщения через мессенджеры, e-mail, СМС или обычную почту. В сообщениях говорится о взломе аккаунтов, необходимости замены документов или банковских карт, срочной оплате штрафов.
Главный прием аферистов — указание номера телефона «специалиста», которому нужно срочно позвонить. Такие звонки обходят системы безопасности банков и операторов связи.
Сообщается, что по мнению мошенника человек, который сам позвонил, более доверчив и его легче обмануть.
Ранее эксперт рассказал, как распознать телефонных мошенников, если уже взяли трубку.
