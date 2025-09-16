США одобрили первый пакет помощи Украине на финансы НАТО
Это произошло в рамках механизма «Перечень приоритетных потребностей
В США администрация президента и Пентагон одобрили первый пакет военной помощи Украине, который профинансирован членами НАТО. Об этом сообщает Reuters.
По информации в распоряжении Reuters, заместитель главы Пентагона Элбридж Колби одобрил две партии по 500 млн долларов помощи. Это произошло в рамках нового механизма «Перечень приоритетных публикаций».
Ранее Еврокомиссия отложила представление нового пакета антироссийских санкций.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».