США одобрили первый пакет помощи Украине на финансы НАТО

Это произошло в рамках механизма «Перечень приоритетных потребностей

В США администрация президента и Пентагон одобрили первый пакет военной помощи Украине, который профинансирован членами НАТО. Об этом сообщает Reuters.

По информации в распоряжении Reuters, заместитель главы Пентагона Элбридж Колби одобрил две партии по 500 млн долларов помощи. Это произошло в рамках нового механизма «Перечень приоритетных публикаций».

Ранее Еврокомиссия отложила представление нового пакета антироссийских санкций.

Наталья Жирнова