Еврокомиссия отложила представление нового пакета антироссийских санкций

В ЕК не предоставили информации отт новых возможных сроках официального представления санкций

Еврокомиссия не представит очередной пакет антироссийских санкций 17 сентября, как ожидалось ранее. Обнародование 19-го пакета рестрикций отложено на неопределенный срок, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на европейского дипломата и чиновника одной из стран-членов ЕС.

В ЕК не предоставили информации о новых возможных сроках официального представления санкций.

По информации Politico, задержка связана с изменением приоритетов ЕС. Внимание Евросоюза сместилось с введения новых санкций против России на оказание давления на Словакию и Венгрию с целью «снижения зависимости от российской нефти».

Ранее, 13 сентября, президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести жесткие санкции против России при условии единогласной поддержки со стороны всех членов НАТО и прекращения закупок российской нефти. Трамп также призвал страны НАТО рассмотреть введение импортных пошлин против Китая в размере 50-100%, считая, что это может способствовать разрешению украинского кризиса. При этом он подчеркнул, что данные тарифы могут быть отменены после мирного урегулирования.

Рената Валеева