«Зенит-Казань» победил московское «Динамо» на Кубке Победы

Вторая «сухая» победа подряд казанцев на турнире

Фото: Динар Фатыхов

«Зенит-Казань» победил московское «Динамо» со счетом 3:0 во 2-м туре группового этапа Кубка Победы по волейболу. Команда Алексея Вербова одержала вторую «сухую» победу подряд на турнире.

Казанский «Зенит» первенствовал в трех партиях — 25:16, 25:21 и 25:23. Самым результативным игроком в составе казанцев стал Дмитрий Волков, набравший 17 очков и сделавший один эйс, а также два блока.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В последнем матче первого этапа группового раунда в Москве «Зенит-Казань» сыграет 17 сентября против «Динамо-ЛО». Затем в конце месяца команды проведут трехдневный тур в Казани.

В группе с казанским «Зенитом» выступают московское «Динамо», кемеровский «Кузбасс» и «Динамо-ЛО». Ранее в первом матче Кубка Победы команда Вербова переиграла кемеровчан со счетом 3:0.

Зульфат Шафигуллин