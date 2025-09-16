Татарстан показывает рост в животноводстве: +6% молока за 8 месяцев

Единственный пункт, по которому наблюдается спад, — мясо птицы

Фото: Реальное время

В Минсельхозе Татарстана обсудили результаты работы животноводческой отрасли за первые восемь месяцев текущего года.

По данным главы отдела развития животноводства Сиреня Нигматзянова, за этот период произведено 1,253 млн тонн молока (рост на 6%). Средний надой на корову составил 5936 кг (+7%).

Производство мяса достигло 280 тыс. тонн (101% к прошлому году). Отмечен рост производства мяса КРС и свиней на 1% и 5% соответственно. При этом производство мяса птицы снизилось на 754 тонны.

Поголовье свиней увеличилось на 5%, овец и коз — на 6%. 19 районов увеличили поголовье коров, 20 — нарастили количество лошадей. Лидеры по производству молока — Атнинский, Мамадышский, Мензелинский, Кукморский, Кайбицкий и Зеленодольский районы.

Сообщается, что фермеры Татарстана в первый день ярмарок продали продукции на 80 млн рублей.

Наталья Жирнова