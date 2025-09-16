Фермеры Татарстана в первый день ярмарок продали продукции на 80 млн рублей

Марат Зяббаров подчеркнул, что цены на ярмарках в среднем на 5–30% ниже рыночных

Фото: Динар Фатыхов

Фермеры Татарстана реализовали в первый день продукцию на общую сумму 80,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Татарстана.

Открытие ярмарок состоялось 13 сентября, и уже по итогам первой недели было реализовано значительное количество продукции: 471,3 тонны овощей, в том числе 328,9 тонны картофеля, 18,7 тонны разливного молока, 35,2 тонны сахара, 161 тысяча куриных яиц и 67,7 тонны мяса.

В этом году для проведения ярмарок подготовлено 14 площадок в Казани, по две в Набережных Челнах, Зеленодольске и Нижнекамске, а также одна в поселке Камские Поляны Нижнекамского района.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров подчеркнул, что цены на ярмарках в среднем на 5–30% ниже рыночных. Рекомендованные цены на основные продукты установлены на уровне: говядина на кости — 550 рублей, сливочное масло — 750 рублей, мясо птицы — 175 рублей, мука — 27,5 рубля, картофель, морковь и свекла — 25 рублей за килограмм.

Сельскохозяйственные ярмарки будут проходить еженедельно до 28 декабря.

Рената Валеева