«Ак Барс» подписал «одного из ведущих хоккеистов КХЛ» на два года

Нападающий Алистров получил от клуба полноценный контракт

«Ак Барс» подписал двухлетний контракт с нападающим Владимиром Алистровым. Об этом сообщили в казанском клубе.

Ранее 24-летний хоккеист находился в «Ак Барсе» на просмотровом контракте. За «барсов» Алистров провел три игры и отметился одним голевым пасом. Новое соглашение с нападающим рассчитано на два сезона.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин назвал Алистрова «одним из ведущих хоккеистов КХЛ».

— Алистров — один из ведущих хоккеистов КХЛ в своем возрасте, у него отличные габариты, скорость, владение клюшкой и бросок. Нашей задачей будет полностью раскрыть весь потенциал форварда, который еще не вернулся в оптимальную форму. Видим хорошие перспективы Владимира, учитывая длинный сезон и его умение играть в ведущих звеньях команды, — сказал Валиуллин клубной пресс-службе.

Всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) нападающий Алистров успел сыграть 269 матчей, в которых забросил 39 шайб и отдал 61 голевую передачу. Для подписания полноценного контракта с хоккеистом «Ак Барс» переподписал соглашение с защитником Альбертом Яруллиным на новых условиях.

Зульфат Шафигуллин