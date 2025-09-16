ГД отклонила законопроект о едином режиме тишины

Он предполагал ограничения на проведение ремонтных и строительных работ

Фото: Динар Фатыхов

На пленарном заседании Госдумы был отклонен в первом чтении законопроект о едином времени тишины по всей России.

Документ предлагал установить период тишины с 23:00 до 07:00 по местному времени во всех регионах страны.

Проект также содержал бы ограничения на проведение ремонтных и строительных работ. Предлагалось запретить их в будние дни с 19:00 до 09:00 и с 13:00 до 15:00, а также полностью исключить в выходные и праздничные дни.

Инициатива была внесена в 2023 году депутатами фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Законопроект предусматривал защиту от шума на различных объектах, в том числе в медучреждениях и жилых помещениях.



Наталья Жирнова