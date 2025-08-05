Шум от стиральной машины или пылесоса ночью может обернуться штрафом

В Госдуме сейчас рассматривается федеральный закон о тишине, который призван унифицировать правила по всей России

Жителям многоквартирных домов грозит административный штраф за шум, производимый бытовой техникой, в частности работающими пылесосами или стиральными машинами, в вечернее и ночное время. Об этом предупредил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, сообщает РИА «Новости».

— Если звук от стиральной машины или пылесоса будет превышать допустимые пределы, то это могут посчитать как нарушение и выписать штраф, — заявил Машаров, подчеркнув, что ответственность наступает за превышение установленных санитарных норм по уровню шума.

Эксперт обратил внимание, что в Госдуме сейчас рассматривается федеральный закон о тишине, который призван унифицировать правила по всей России.

— В проекте — запрет на шум с 23.00 до 07.00, дневной тихий час с 13.00 до 15.00, ограничение на ремонт с 09.00 до 19.00 по будням и штрафы для нарушителей. Пока законопроект находится на стадии рассмотрения, — пояснил Машаров.

Реальное время / realnoevremya.ru

Он напомнил, что к нарушениям тишины относятся: ремонтные работы, громкая музыка или телевизор, звуки от животных (лай собак, мяуканье кошек), работа бытовой техники, крики, пение, вечеринки, «громкое выяснение отношений».

За нарушение режима тишины предусмотрена административная ответственность. «Согласно статье 6.4 КоАП РФ нарушение режима влечет за собой административную ответственность. Шумным соседям придется заплатить от 500 до 1 тысячи рублей. Должностные лица заплатят от 1 до 2 тысяч рублей. Для ИП без образования юридического лица штраф составит от 1 до 2 тысяч рублей и приостановка деятельности до 90 суток. Административная ответственность для юридических лиц заключается в штрафе от 10 до 20 тысяч рублей и приостановке деятельности до 90 суток», — уточнил Машаров.

Эксперт также отметил, что в случае нарушения тишины соседи вправе обратиться в полицию, а также в управляющую компанию. Кроме того, можно обратиться с исковым заявлением в суд с целью компенсации морального вреда.



Рената Валеева